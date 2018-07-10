Украина предложила России ядерную сделку

Министр энергетики Украины Игорь Насалык в своем письме на имя первого замдиректора «Росатома» Кирилла Комарова предложил наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает «Украинская правда».

«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», — говорится в документе.

Насалык в послании также подтвердил заинтересованность Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Россией.

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Решение о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято в 2010 году, однако в середине 2015-го Киев заморозил проект.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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