Порошенко придумал «лучший ответ агрессивной политике Кремля»

Стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет лучшим ответом на политику России. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии памяти жертв украинско-польского конфликта 1943-1944 годов. Текст выступления украинского лидера приводит его пресс-служба.

«Россия ведет против Украины, и не только против Украины, но и против Польши, против всей Европы, против всего мира войну для того, чтобы навязать свой "русский мир". Они попытались это сделать сначала проектом "Новороссия" — Харьковская народная республика, Запорожская народная республика, Одесская народная республика... Мы объединились и остановили их. И проект "Новороссии" был уничтожен нашими совместными усилиями, не только вооруженными силами», — рассказал Порошенко.

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После этого Россия, по словам украинского лидера, поняла, что прямое наступление является неэффективным, и перешла к другим методам войны. Москва занимается манипулированием вопросами общего прошлого, чтобы вбить клин между польским и украинским народами, уверен Порошенко.

«Только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет самым лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля», — полагает глава государства.

«Сейчас, в начале XXI века, Украина вынуждена снова отстаивать свою независимость, свой суверенитет, свою территориальную целостность, по-простому говоря, свою землю. Каждый клочок украинской земли мы должны защитить и вернуть под украинский флаг, под украинский суверенитет», — подчеркнул Порошенко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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