В Киеве придумали способ заставить Россию уважать Украину

Украина может заставить Россию уважать себя в том случае, если в стране начнется экономическое возрождение. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Виктор Бондарь. Видео доступно на YouTube.

По его словам, Москва не считается с интересами Киева, которому следовало бы уйти от риторики угроз в отношении восточного соседа и заняться собственной экономикой. Тогда это станет России сигналом, что Украина пошла.

«Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. (...) Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги (...), если страна вздохнет и почувствует появление новых рабочих мест, что зарплаты поднимаются — вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути», — подчеркнул Бондарь.

Парламентарий считает, что Украине следует прекратить «просто воевать». «Каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — уверен депутат Рады.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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