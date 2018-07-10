Порошенко призвал опечатать границу с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал способ стабилизировать ситуацию на востоке страны. Его заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

Материалы по теме Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится

«Я считаю, что единственный способ изменить ситуацию — опечатать неконтролируемую часть российско-украинской границы с государством-агрессором и обеспечить имплементацию Минских соглашений», — заявил он. Президент добавил, что на всей контролируемой самопровозглашенными республиками территории, включая границу с Россией, должны появиться миротворческие силы ООН.

Ранее 9 июля Порошенко заявил, что «Россия ведет войну против всего мира, чтобы навязать свой "русский мир"». По его мнению, лучшим ответом политике Москвы станет стратегическое партнерство между Украиной и Польшей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!