Ученые назвали связанный с полной потерей слуха ген

Ученые Университета штата Пенсильвания обнаружили, что мутация гена GAS2 может привести к полной потере слуха. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Developmental Cell.

Так, исследовали детально изучили и свойства гена GAS2 и пришли к выводу, что он непосредственно влияет на усиление звуковых сигналов во внутреннем ухе человека. Проведя ряд опытов на зародышах мышей, специалисты выяснили, что одна из ключевых функций данного гена — поддержание формы клеток внутреннего уха, а также обеспечение высокой жесткости их стенок.

По словам профессора Дугласа Эпштейна (Douglas J. Epstein), раньше ученые никак не сопоставляли развитие глухоты с повреждением GAS2, так как он отвечает за воспроизведение белковых молекул.

Ранее российские и итальянские ученые провели эксперименты на мышах и доказали, что мутации в гене GILZ содействуют ускорению развития фиброза печени. Уточняется, что при менее активной работе гена иммунные клетки сильнее повреждают печень. Как рассказал профессор Сколтеха Тимофей Зацепин, данные, полученные в опытах на мышах, «коррелируют с клиническими данными для человека».