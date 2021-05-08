В Турции заметили желание США вернуть Россию в 90-е

Турецкий журналист Ильяс Кемалоглу высказал мнение, что при Джо Байдене в США хотят видеть Россию замкнутой страной аналогично времени президентства Бориса Ельцина. Его колонка опубликована на сайте Anadolu.

Автор издания заметил, что приход к власти Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин является усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа в период президентства Дональда Трампа.

По мнению Кемалоглу, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции, пытаясь ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. Несмотря на регулярные новые ограничительные меры, в США говорят о сотрудничестве с Москвой, исходя из своих интересов. В качестве примера журналист привел давление американцев на ЕС с целью не допустить реализацию проекта «Северный поток-2» и одновременное увеличение закупок нефти у России.

Журналист считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии являются следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию, и в Вашингтоне есть желание вернуть Россию в 1990-е годы — во времена Бориса Ельцина, то есть снизить ее активность на мировой арене. Однако автор считает эту возможность маловероятной, отметив сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической и энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины.

5 мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили борьбу с распространением коронавируса, а также взаимодействие по стабилизации ситуации в Сирии и Ливии и дальнейшее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.