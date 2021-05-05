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Путин поговорил с Эрдоганом

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду, 5 мая, сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе телефонного разговора президенты детально обсудили борьбу с распространением коронавируса с учетом сложившейся в Турции ситуации. В частности, они выразили уверенность в том, что принимаемые в настоящее время меры позволят как можно скорее улучшить обстановку в стране и возобновить сотрудничество в области туризма.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова оказывать всяческое содействие Турции в борьбе с пандемией. Так, по словам российского лидера, уже в мае Анкаре начнут поставлять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В дальнейшем ее могут начать выпускать непосредственно на турецких предприятиях — такая возможность уже прорабатывается.

В рамках беседы Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие по стабилизации ситуации в Сирии и Ливии, а также дальнейшее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе за счет активизации работы российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в регионе.

Предыдущий разговор президентов России и Турции состоялся в апреле. Тогда Путин по просьбе Эрдогана изложил подходы Москвы к разрешению ситуации в Донбассе.

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