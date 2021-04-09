Россия
 
Последние новости
Жириновский призвал правительство срочно закрыть авиасообщение с Турцией
Киллеры расстреляли писавшего о криминале известного журналиста
Полиция раскрыла дело о краже драгоценностей Наташи Королевой на миллионы рублей
Часто летающий пассажир раскрыл способ не заразиться в путешествии
Врач назвал неожиданные признаки инфаркта
Байден оказался жестче Трампа в торговой войне с Китаем
В Якутии построят корабль Люка Скайуокера
Девочка спасла тонувшего в бассейне парка развлечений ребенка
Макгрегор собрался нокаутировать Порье конкретным ударом
В отказавшейся от карантина стране рекордно выросли цены на жилье
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин рассказал Эрдогану об опасных провокациях Киева в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 9 апреля.

По просьбе Эрдогана Путин изложил подходы Москвы к разрешению ситуации в Донбассе. Российский президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время Киев «возобновил опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

«Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Еще одной темой лидеров двух стран стал туризм. В частности, была достигнута договоренность поддерживать плотные контакты профильных ведомств для охраны здоровья посещающих Турцию россиян.

Также стороны договорились наращивать сотрудничество в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства российской вакцины «Спутник V».

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эскалацию конфликта на юго-востоке Украины беспрецедентной. По его словам, Украина вновь превращается в потенциально очень нестабильный регион, что требует от РФ действий по обеспечению собственной безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль пообещал защитить россиян в Донбассе
Зеленский встретится с Эрдоганом
Главком ВСУ отверг силовой вариант «освобождения» Донбасса