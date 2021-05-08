ФБР опубликовало отчет по материалам дела о смерти Курта Кобейна

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало отчет по материалам дела о смерти солиста группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом пишет The Rolling Stone.

В десятистраничном документе представлены два письма, в которых усомнившиеся в официальной версии гибели музыканта фанаты просили ведомство возобновить расследование. В частности, они ссылались на некие телефильмы, в которых утверждалось, будто Кобейн не покончил жизнь самоубийством, а был убит.

В ответах ФБР на эти письма указано, что большинство расследований убийств обычно подпадают под юрисдикцию властей штата или местных властей. Смерть музыканта не является преступлением федерального уровня, и, исходя из имеющейся информации, Бюро не может расследовать это дело.

Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле в апреле 1994 года. Согласно официальной версии, музыкант совершил суицид.