Раскрыт способ продлить жизнь

Группа ученых из Национального института рака и института старения (США) раскрыла, что ежедневное достижение нормы количества шагов улучшает здоровье и продляет жизнь. Об этом пишет издание Express.

Специалисты три года наблюдали за участникам исследования старше 40 лет. Первая группа проходила в день по четыре тысячи шагов, вторая — по восемь тысяч, а третья группа преодолевала по 12 тысяч шагов в сутки.

В результате исследователи установили существование взаимосвязи между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни. Оказалось, что у второй группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51 процент, а у третьей — на 65 процентов.

В апреле ученые выяснили, что отказ от употребления алкоголя может продлить жизнь на 28 лет. Шведские ученые из Каролинского института на протяжении 20 лет наблюдали за здоровьем зависимых от алкоголя жителей Швеции, Дании и Финляндии. Выяснилось, что уровень смертности среди людей, имеющих пагубную привычку, был выше, чем среди прочих.