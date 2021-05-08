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Британское посольство согласилось поучаствовать в параде Победы

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Британское посольство в Москве приняло приглашение российских властей и согласилось поучаствовать в параде в честь Дня Победы на Красной площади, который намечен на 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Мы получили приглашение на парад Победы 9 мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и.о. заместителя посла Джулия Крауч», — отметили в посольстве.

Военный парад Победы намечен на утро 9 мая. В нем должны принять участие более 12 тысяч военнослужащих, а также 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что воздушная часть парада может оказаться под угрозой из-за плохой погоды, которая ожидается утром в Москве.

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