Бедные страны отказались покупать вакцины Pfizer

Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, сообщил главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В своем письме Бурла утверждает, что компания обратилась ко всем государствам с просьбой разместить заказы, чтобы она смогла выделить для них дозы вакцины. «Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз», — пояснил он.

Глава компании отметил, что общался с властями бедных стран для того, чтобы убедить их зарезервировать дозы препарата, поскольку поставка была ограничена. Однако, по его словам, страны разместили заказы у других производителей вакцин от COVID-19.

Бурла подчеркнул, что Pfizer/BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования для препарата, то есть странам с низким уровнем дохода препарат предлагается по себестоимости. Так, в нынешнем году компания намерена поставить три миллиарда доз вакцины в более чем 116 стран.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может опоздать с заказом на поставку 1,8 миллиарда доз вакцин у компаний Pfizer и BioNTech из-за срыва заключения договора Францией. Отмечается, что контракт должен был быть утвержден 30 апреля, однако этого не произошло. Как обнаружили западные журналисты, вина лежит, в частности, на Тьерри Брентоне, комиссаре по вопросам внутреннего рынка, который также курирует политику использования вакцин в ЕС.