Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Лигачева рассказал о последних днях жизни отца

Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева Александр рассказал «КП» о последних днях жизни своего отца.

По его словам, Лигачев с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице, у него обострились давние проблемы с легкими, что привело к двусторонней пневмонии. Он навестил отца в четверг, 6 мая, бывший секретарь находился под капельницей и пытался что-то сказать. «В пятницу вечером позвонил врач: "Срочно приезжайте прощаться!" Не успел. Где и когда будут похороны, пока не известно. Не до этого», — рассказал Александр.

Лигачев умер на 101-м году жизни 7 мая в Москве. Несколько дней до этого он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, врачи обнаружили у бывшего секретаря множественные вегетативные нарушения и оценили состояние политика как крайне тяжелое.

Егор Лигачев с 1985 по 1990 годы был членом Политбюро ЦК КПСС. На данный момент он был единственным бывшим членом Политбюро, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет.

С 1983 по 1990 годы Лигачев занимал должность секретаря ЦК КПСС, а в период с 1999 по 2003 годы был депутатом Госдумы от Томского одномандатного округа. Политику приписывается авторство и активное участие в антиалкогольной кампании, развернутой в СССР в 1985 году.