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Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

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Егор Лигачев
Егор Лигачев
Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости

В Москве на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была двусторонняя пневмония. Несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, врачи обнаружили у бывшего секретаря множественные вегетативные нарушения и оценили состояние политика как крайне тяжелое.

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