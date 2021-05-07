В Москве на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была двусторонняя пневмония. Несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, врачи обнаружили у бывшего секретаря множественные вегетативные нарушения и оценили состояние политика как крайне тяжелое.