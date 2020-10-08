Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро Владимир Долгих

Экс-сенатор от Москвы и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет, сообщили РБК в Московском городском совете ветеранов, где председательствовал Долгих.

Ранее о смерти политика в своем Telegram-канале написал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он рассказал РБК, что о произошедшем он узнал от общих с Долгих друзей, информацию ему подтвердили в столичной мэрии.

Владимир Долгих дважды удостоился звания Героя Социалистического труда, занимал высокие должности в ЦК КПСС, был депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. После распада Советского Союза занимался общественной деятельностью. В 2000-е годы стал членом Совета директоров «Норникеля», которым руководил в советское время. В 2011 году избран в Госдуму VI созыва, с 2013-го по 2018 год представлял исполнительный орган власти города Москвы в Совете Федерации.