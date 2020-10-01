Умер начальник канцелярии Путина

Умер начальник канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил соболезнования сыновьям Голублева — Олегу и Артему. Он подчеркнул, что их отец был опытным руководителем, честным, порядочным, отзывчивым и доброжелательным человеком.

«Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы», — подчеркнул президент.

Александр Голублев возглавлял канцелярию президента России с апреля 2014 года.