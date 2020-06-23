Умер предлагавший дать Путину исключительные полномочия политик

На 63-м году жизни умер бывший сенатор Евгений Тарло. Об этом сообщил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, политик умер от инфаркта. Другие подробности не сообщаются.

В 2015 году, как писала «Русская служба новостей», Тарло предлагал наделить президента России Владимира Путина исключительными полномочиями по принятию мер экономического, политического и информационного характера. Политик тогда, в частности, отмечал, что главе государства нужно дать право применять против вводящих санкции стран не только продовольственное эмбарго, но и любые другие меры воздействия.

С 2007 по 2015 год Евгений Тарло представлял Тамбовскую область в Совете Федерации. После ухода из верхней палаты парламента он стал президентом фонда «Правовое государство».