Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета Федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщает ТАСС в понедельник, 11 мая.

По данным агентства «МедиаРязань», Ковалев скончался после продолжительной болезни.

«Долгие годы он боролся с заболеванием. Не жаловался, продолжал работать», — написал на своей странице в Facebook глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Олег Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 по 2017 год, затем стал членом Совета Федерации от региона. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался депутатом Госдумы по спискам «Единства» и «Единой России», возглавлял комитет по регламенту и организации работы нижней палаты парламента.

Олег Ковалев — кандидат юридических наук, заслуженный строитель России. Награжден орденами Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

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