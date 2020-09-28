Умер основатель Московской Хельсинкской группы

Основатель Московской Хельсинкской группы, советский и российский физик и правозащитник Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — говорится в сообщении.

Орлов родился в 1924 году, он окончил физический факультет МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР. 12 мая 1976 года группа общественных деятелей, которую возглавлял Орлов, объявила о создании Московской Хельсинкской группы (МХГ).

МХГ изучала нарушения положений акта, заключенного в 1975 году в Хельсинки по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Информацию передавали в посольства государств, которые подписали документ, а также иностранным журналистам. После основания правозащитной организации Орлова вызвали в КГБ из-за его «противоправной деятельности». В феврале 1977 года его арестовали, после чего осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду, вменив ему подготовку «клеветнических» и «антисоветских» документов. Ученого приговорили к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки. После отбывания срока, в 1986 году, его лишили советского гражданства и принудительно выслали из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика Геннадия Захарова.