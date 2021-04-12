Стали известны идеи Андропова по разделу Украины

Во время правления генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова прорабатывался вопрос новой «нарезки» Советского Союза по регионам, «на случай, если что-то будет распадаться». Об этом рассказал экономист Петр Авен, который занимал пост министра внешних экономических связей России в правительстве Егора Гайдара в начале 90-х годов, сообщает «Коммерсантъ».

«Там очевидные идеи — скажем, две Украины: Левобережная и Правобережная. Я думаю, что если бы это было сделано, то сейчас Украина была бы гораздо меньше. Я думаю, что левый берег был бы здесь», — сказал он, отметив, что союзные власти уже тогда думали, как быть, если «начнутся сильные центробежные движения».

Авен добавил, что тогда же, при Андропове, появилась идея разделения СССР на федеральные округа, которая была реализована в России значительно позже, с приходом к власти Владимира Путина.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Также он не исключил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса при необходимости.