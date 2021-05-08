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Онищенко назвал зарплату российских чиновников «не такой уж высокой»

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Legion-Media

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Онищенко отметил, что речь идет не о министрах, а о служащих министерств и других федеральных ведомств. «Я бы не сказал, что в министерствах люди получают особенно высокую зарплату», — заявил депутат.

По мнению Онищенко, для эффективного управления государством нужны чиновники, которые будут получать достойную оплату и держаться за свою должность – в противном случае придет случайный человек. Также оплата труда должна соответствовать важности работы. По его наблюдению, зарплата муниципальных работников в Москве выше, чем в министерстве здравоохранения РФ. «Мы хотим, чтобы наше государство управлялось профессиональными людьми или мы будем играть в те игры, в которые мы в 90-е играли?» — добавил депутат.

Онищенко подчеркнул, что также не имел в виду и оклады депутатов, назвав их «избранными людьми» по сравнению с государственными служащими.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые.

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