Онищенко назвал зарплату российских чиновников «не такой уж высокой»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Онищенко отметил, что речь идет не о министрах, а о служащих министерств и других федеральных ведомств. «Я бы не сказал, что в министерствах люди получают особенно высокую зарплату», — заявил депутат.

По мнению Онищенко, для эффективного управления государством нужны чиновники, которые будут получать достойную оплату и держаться за свою должность – в противном случае придет случайный человек. Также оплата труда должна соответствовать важности работы. По его наблюдению, зарплата муниципальных работников в Москве выше, чем в министерстве здравоохранения РФ. «Мы хотим, чтобы наше государство управлялось профессиональными людьми или мы будем играть в те игры, в которые мы в 90-е играли?» — добавил депутат.

Онищенко подчеркнул, что также не имел в виду и оклады депутатов, назвав их «избранными людьми» по сравнению с государственными служащими.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые.