Умер оператор фильмов «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих»

Народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, снявший фильмы «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих» умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.

«Он скоропостижно скончался», — сообщил собеседник агентства. Причины смерти оператора не уточняются.

Вадим Алисов родился в Киеве в 1941 году. Он окончил заочное отделение ВГИКа, где затем преподавал на кафедре операторского мастерства. Снял несколько десятков фильмов, среди которых кинокартины «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли».

В феврале сообщалось о смерти советского кинооператора Аветиса Зеняна. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. Зенян был одним из операторов советского фильма «Война и мир» постановки режиссера Сергея Бондарчука.