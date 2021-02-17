Умер оператор фильма «Война и мир» Бондарчука

Умер советский кинооператор, работавший над фильмом Сергея Бондарчука «Война и мир», Аветис Зенян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Зеняна обнаружила его жена Галина без сознания, супруг не дышал и пульса не было. Женщина вызвала скорую помощь в надежде, что врачам удастся реанимировать мужа. Однако прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть.

«Поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома скончался советский кинооператор Аветис Зенян. При жизни мужчина болел онкологией», — рассказал изданию источник в здравоохранении. Собеседник уточнил, что тяжелое заболевание стало причиной смерти.

Аветис Зенян ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был одним из операторов советского фильма «Война и мир» постановки режиссера Сергея Бондарчука. После съемок киноэпопеи по роману Льва Толстого Зенян трудился над картиной «Гори, гори, моя звезда», в 1986 году снимал с вертолета Чернобыль после катастрофы. Также он работал над реставрацией ранних советских кинолент.