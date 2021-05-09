Российский радиоведущий умер после травмы на строительной базе

Известный российский радиоведущий Максим Рогачев умер в больнице Волгограда 9 мая около 11:30 утра. Об этом сообщил V1.RU.

Как отмечается, в результате получения тяжелой травмы на строительной базе мужчина провел несколько недель в коме — врачи областной больницы боролись за его жизнь.

Тем не менее, 9 мая около 11:30 утра у Рогачева остановилось сердце — несмотря на усилия медиков, спасти радиоведущего не удалось.

20 апреля ведущий радиостанции «Европа Плюс» Максим Рогачев получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на производственной базе и впал в кому. Инцидент произошел в Советском районе Волгограда.