Умер спортивный комментатор Леонид Генусов. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС заявил телекомментатор Геннадий Орлов.

По его словам, комментатор был «парнем, который близок к футболу» и спортивному клубу «Зенит». «Замечательно работал, передачи вел на телевидении на ленинградских каналах», — сказал собеседник агентства, отметив, что его коллега скончался слишком рано.

Причина смерти пока неизвестна. При этом телекомментатор предположил, что у Генусова мог оторваться тромб, так как «внезапно все произошло». О месте и дате прощания со спортивным комментатором объявят позже.

Леонид Генусов — российский комментатор спортивных соревнований. Начиная с 1999 года работал в питерском «Зените», сопровождая голосом каждую игру команды. Затем, с 2002 по 2006 годы, он был начальником международного отдела футбольного клуба. Помимо этого, был автором множества программ на спортивную тематику на местном телевидении.