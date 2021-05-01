Умерла мать Сергея Доренко

В Москве на 85-м году жизни умерла мать журналиста Сергея Доренко Татьяна. Как на своей странице в Instagram написала вдова телеведущего, Юлия Доренко, у его матери были проблемы с сердцем.

«Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем», — рассказала вдова, добавив, что Татьяну Доренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и погрузили в медикаментозный сон, однако спасти ее не удалось.

Сергей Доренко вел с октября 1996-го по сентябрь 2000 года передачи «Время» и «Авторскую программу Сергея Доренко» на ОРТ (ныне — Первый канал) . С 2004-го по 2008 год сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», затем стал главредом радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года и до своей смерти в мае 2019 года руководил редакцией радиостанции «Говорит Москва». Умер он от разрыва аорты, находясь за рулем мотоцикла.