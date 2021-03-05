Ведущий рассказал об увольнении из-за письма Путину

Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Михаил Родин рассказал об увольнении из-за подписи в письме президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном на YouTube.

По словам журналиста, с ним не продлили договор авторского заказа, поэтому две его программы — «Родина слонов» и Proshloe — закрываются по требованию главного редактора радиостанции Романа Бабаяна.

Ведущий пояснил, что Бабаян решил, что журналист поступил неэтично, подписавшись в письме как ведущий радиостанции. «Роман Бабаян не скрывает, что это случилось из-за моего письма президенту с критикой так называемого закона о просвещении», — добавил Родин.

Радиожурналист подчеркнул, что за пять лет существования программы ни разу не согласовывал героев или тему передачи, а также не спрашивал разрешения называться ведущим «Говорит Москва».

Бабаян был назначен главредом радиостанции «Говорит Москва» в конце июня 2019 года. Прежний руководитель, Сергей Доренко, был главным редактором с момента основания в 2014 году и до своей смерти 9 мая 2019-го. Назначение Бабаяна вызвало недовольство части коллектива.

Редакция радиостанции заявляла, что узнала о выборе главреда из его Telegram-канала. В результате часть сотрудников уволилась с радиостанции. Также группа бывших сотрудников радио создала собственное издание «Подъем», в честь одноименной передачи Доренко.