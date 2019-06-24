Назван преемник Доренко

Журналист Роман Бабаян возглавил радиостанцию «Говорит Москва». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Бабаяна, он принял предложение занять пост главного редактора радиостанции с благодарностью к тем, кто в него верит. «Принимать этот пост после ухода Сергея [Доренко] — отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — написал он.

Редакция радиостанции заявила, что узнала о назначении Бабаяна из его Telegram-канала. Генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов сообщил, что Бабаян будет представлен коллективу во вторник, 25 июня.

Бабаян — российский тележурналист и репортер, работавший на Первом канале, ВГТРК и «Финам FM». В настоящий момент является ведущим передачи «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр». В 2017 году стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» категории «Вечерний прайм». Баллотировался в Госдуму на выборах 2016 года, но избран не был.

Доренко скончался 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты. По словам жены и друзей журналиста, он знал о проблемах со здоровьем. Доренко возглавлял «Говорит Москва» с 2014 года.

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