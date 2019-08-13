Новый главред «Говорит Москва» назвал ворами ушедших с радиостанции сотрудников

Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян заявил, что покинувшие радиостанцию сотрудники украли Telegram-каналы «Расстрига» (111 тысяч подписчиков) и «Говорит Москва» (50,6 тысячи подписчиков). В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК он назвал их ворами.

«То, что произошло с нашим Telegram-каналом, — это просто воры ночью украли у нас Telegram-канал. Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея [Доренко], вы же понимаете, что Telegram-канал — это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег», — считает Бабаян.

К этому он считает причастным бывшего заместителя главного редактора радиостанции Марата Березова. Бабаян заявил, что радиостанция создаст в Telegram новый канал.

Ранее 12 августа Telegram-канал «Говорит Москва» был переименован в «Подъем» — по аналогии с утренней передачей, которую вел Доренко на радиостанции. Ушедшие оттуда журналисты заявили о создании нового проекта на базе этой площадки и Telegram-канала «Расстрига», который при жизни вел Доренко, а после смерти — его жена Юлия.

Авторы «Подъема» заявили, что Telegram-канал больше не имеет отношения к радиостанции. Он продолжит публиковать оперативные новости, репортажи, фото и видеоматериалы. В канале «Расстрига» будут появляться эксклюзивные тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды, а также цитаты и видео Доренко.

«В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. Среди них его заместители, редакторы новостей и ведущие эфира. Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко», — заявил отпочковавшийся коллектив.

Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» с момента ее основания в 2014 году. Он скончался 9 мая от разрыва аорты. В конце июня его преемником на посту главреда был назначен Бабаян. Его назначение вызвало недовольство части коллектива. Редакция радиостанции заявляла, что узнала о назначении Бабаяна из его Telegram-канала.

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