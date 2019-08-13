Сотрудники Сергея Доренко ушли с радиостанции и решили продолжить его дело

Журналисты, работавшие на радиостанции «Говорит Москва» под руководством Сергея Доренко, объявили о создании нового проекта. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале «Подъем».

По словам сотрудников, медийный проект будет существовать на базе личного канала Доренко «Расстрига» и канала «Подъем», который был переименован 13 августа. Ранее последний носил название «Говорит Москва» и являлся официальным представительством одноименной радиостанции.

В анонсе уточняется, что к редакции нового проекта присоединились заместители Доренко на радиостанции «Говорит Москва», ведущие эфиров и редакторы: «Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями». Сотрудники заметили, что хотят сохранить принципы работы Доренко.

Предполагается, что в «Расстриге» будут публиковаться колонки журналистов, эксклюзивные интервью и мнения политологов, а также записи самого Доренко. «Подъем» останется новостным каналом.

Публицист Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Он скончался 9 мая от разрыва аорты. Доренко возглавлял станцию «Говорит Москва» с 2014 года.

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