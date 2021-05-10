Российские психологи дали советы по возвращению к работе после длинных выходных

Чтобы после длинных выходных вернуться в рабочий график без стресса, нужно соблюсти несколько условий. О них в беседе с порталом Ura.ru рассказали российские психологи.

Так, специалист Елена Перминова порекомендовала вечером перед работой привести дела в порядок и лечь спать пораньше. Она также посоветовала в первую неделю после отдыха не перерабатывать и уходить домой вовремя. «В первые вечера после работы лучше устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима», — добавила она.

Психолог и коуч Марина Гладышева отметила, что после полноценного отдыха человек обретает новый ресурс и с легкостью перестраивается на рабочий режим. По ее словам, во время выходных важно переключиться на другое занятие, например, спорт, и не общаться по работе.

При этом эксперт подчеркнула, что сложнее будет войти в рабочий ритм тем, кто длинные выходные посвятил алкоголю и перееданию. Залог быстрого восстановления, подчеркнула коуч, — это здоровый образ жизни.

Ранее Министерство труда и соцзащиты оценило перспективу сделать майские праздники длинными на постоянной основе. В ведомстве отметили, что изменения в этом году были продиктованы антикоронавирусными мерами.