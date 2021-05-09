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Минтруд исключил возможность сделать майские праздники длинными ежегодно

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство труда и соцзащиты РФ не планирует на постоянной основе делать майские праздники такими же длинными, какими они получились в этом году, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

В конце апреля 2021 года президент России по предложению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделал нерабочими дни между праздничными выходными на 1 и 9 мая, руководствуясь антикоронавирусными мерами. Таким образом, россияне официально отдыхают с 1 по 10 мая.

По замыслу, решение было призвано сократить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск активного распространения коронавируса. При этом оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая должны в обычном размере. Больше половины россиян посчитали, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение.

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