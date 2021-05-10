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В Госдуме прокомментировали разницу в выплатах ветеранам в России и Средней Азии

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Денежные пособия ветеранам в странах Средней Азии ограничиваются разовыми выплатами, а в России существует развитая программа социальных гарантий, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Так он прокомментировал разницу в выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в России, Казахстане и Узбекистане, сообщает «Газета.Ru».

«Забота о ветеранах в России ведется постоянно. Существует целый ряд социальных гарантии для ветеранов, который включает в себя оказание бесплатной медицинской и социальной помощи, ежемесячные денежные выплаты, помощь общественных организаций и волонтеров, а также регулярные выплаты ко Дню Победы», — уточнил Исаев.

В начале мая стало известно, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны в России получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей, в то время как казахстанским и узбекистанским ветеранам утвердили единовременную выплату в размере 174 тысячи и 85 тысяч рублей соответственно.

В то же время власти Белоруссии и вовсе отказались от выплат ветеранам к 9 мая.

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