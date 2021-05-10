Оценены шансы омского министра здравоохранения выжить в лесу

Омский егерь оценил шансы омского министра здравоохранения Александра Мураховского, который пропал на охоте, выжить в лесу. Об этом директор «Общества любителей охоты и рыбалки» села Большие Уки Владимир Змейков рассказал радиостанции «Говорит Москва».

В целом, по его словам, шансы выжить у чиновника есть. «Я бы прожил 12 дней. За это время я бы вышел на любую из трасс, но каждый человек по-своему... Погода сейчас хорошая», — сказал Змейков. Еще он добавил, что участок леса болотистый и проехать на транспорте там невозможно.

О пропаже Мураховского стало известно 7 мая, сейчас в поисках участвуют десятки человек и вертолеты. Также местное МЧС собирается задействовать беспилотник. Поиск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Чиновник уехал в тайгу из деревни Поспелово на квадроцикле. По информации Telegram-канала Baza, он мог отстать от друзей, которые ехали на автомобиле. Как рассказал работник охотничьего хозяйства, на территории, куда отправился Мураховский, располагаются торфяники, и не местному человеку там ориентироваться сложно.

Пока удалось найти только его квадроцикл — в 6,5 километра от охотбазы; рядом видели двух медведей. Известно, что Мураховский связывался с другими охотниками по рации — он сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом городском больницы скорой медпомощи №1.