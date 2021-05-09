Появились подробности пропажи бывшего главврача лечившей Навального больницы

Недалеко от места, где обнаружили квадроцикл пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, заметили двух медведей. О подробностях поиска сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что глава минздрава после того, как уехал в лес, связывался с другими охотниками по рации — он сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком. При этом Мураховский не уточнил, в какую сторону будет двигаться.

В настоящий момент в поисках чиновника участвуют свыше 60 человек, к операции привлечены вертолеты.

О пропаже министра здравоохранения Омской области стало известно утром 9 мая. 49-летний Мураховский уехал в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его знакомые пытались самостоятельно найти мужчину, однако спустя почти сутки сообщили о пропаже в полицию.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской Больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).