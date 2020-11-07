Бывший главврач лечившей Навального больницы возглавил минздрав Омской области

Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1, лечившей Алексея Навального, Александр Мураховский возглавил минздрав Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

В начале октября сообщалось, что Мураховский, тогда еще занимавший пост главврача, возглавит еще одно медучреждение. Врач был назначен временно исполняющим обязанности главврача городской больницы №1 А.Н. Кабанова.

Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу скорой помощи 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву — пилоты экстренно посадили самолет в Омске. 22 августа пациента отправили в берлинскую клинику, врачи которой заявили, что обнаружили в его организме следы вещества из группы «Новичок». В сентябре Навального выписали из клиники в Берлине.