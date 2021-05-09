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Омский министр здравоохранения пропал без вести

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Александр Кряжев / РИА Новости

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным издания, 49-летний Мураховский уехал в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его знакомые пытались самостоятельно найти мужчину, однако спустя почти сутки сообщили о пропаже в полицию.

В настоящий момент поисками высокопоставленного чиновника занимаются личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, позже к ним присоединятся дополнительные силы из числа сотрудников МЧС и волонтеров. В поисковой операции также задействованы вертолеты.

Мухаровский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больницы скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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