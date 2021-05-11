Украинец упал с восьмого этажа на прохожую, сломал ей шею и умер

Житель украинского города Днепр упал с восьмого этажа на прохожую, сломал ей шею и умер. Женщина находится в больнице. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что украинка вместе с дочерью шла в аптеку, как вдруг почувствовала сильный удар и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако от полученных травм упавший скончался на месте. Женщине, получившей травму, понадобилась госпитализация.

Как пишет издание со ссылкой на соседей 60-летнего украинца, после смерти родителей тот жил один и нигде не работал. Кроме того, мужчина состоял на учете у психиатра. «Выпал, раздетый весь догола. Упал сначала на козырек аптеки, потом на перила и отскочил на женщину», — рассказали местные жители.

Ранее в украинском городе Черкассы пьяный пассажир отказался оплачивать проезд, избил кондуктора и сбежал из автобуса через форточку. Отмечалось, что женщина сделала ему замечание по поводу внешнего вида и попросила подтянуть штаны. Тогда нарушитель ударил ее по спине ногой.