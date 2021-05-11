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Глава Татарстана рассказал о погибших в ходе стрельбы в казанской школе

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о погибших в ходе стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает РИА Новости.

По его словам, жертвами ЧП стали четыре мальчика и три девочки. Еще 16 человек, среди которых 12 детей и четверо взрослых, госпитализированы с ранениями.

Руководитель региона добавил, что открывшему огонь в школе молодому человеку 19 лет, на его имя официально зарегистрировано оружие. Пособники стрелявшего пока не определены.

Минниханов подчеркнул, что школе, а также семьям пострадавших и погибших будет оказана необходимая помощь.

ЧП произошло в гимназии на улице Файзи утром 11 мая. Сообщалось, что в школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна, другой остался в здании.

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