Британская компания поплатится за грубый розыгрыш своих сотрудников

Железнодорожной компании Великобритании грозит штраф за фейковую рассылку сотрудникам писем под видом мошенников. Так руководство планировало протестировать кибербезопасность, пишет BBC.

По сведениям издания, компания West Midlands Trains (WMT) сделала электронную рассылку сотрудникам, что им назначен бонус за «тяжелый труд» во время пандемии коронавируса». Как только работники нажимали на активную ссылку, чтобы забрать компенсацию, им приходило второе письмо с объяснением, что это был фейк.

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Руководство компании пояснило, что таким образом проверяло доверчивость работников к активизировавшимся во время пандемии кибермошенникам. Железнодорожники оскорбились таким «циничным трюком» начальства и обратились в профсоюз.

«Компания могла бы использовать любой другой тест на безопасность. Ей следует извиниться и выплатить премию сотрудникам, которые пошли на реальные жертвы за последние 12 месяцев коронавируса. Только так WMT может исправить свою ошибку», - сказал генеральный секретарь профсоюза работников транспортной ассоциации (TSSA) Мануэль Кортес.

West Midlands Trains могут обязать выплатить моральные компенсации 2500 железнодорожникам.

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