Биолог назвал способные уничтожать бактерии комнатные цветы

Доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб рассказал, какие растения благоприятно влияют на атмосферу в квартире и способны уничтожать бактерии. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, комнатные цветы обладают свойством увлажнять воздух, это особенно актуально в отопительный сезон, когда батареи высушивают его.

«Растения с широкими листьями — аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса — имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», — пояснил Владимир Чуб.

Ученый добавил, что растения, например, мирт, розмарин, за счет испарения душистых веществ могут уничтожать бактерии, это называется фитонцидный эффект. Кроме того, некоторые комнатные цветы способны поглощать вредные токсины, содержащиеся в воздухе, например, соединения серы или оксиды азота. Среди них специалист назвал хлорофитум, традесканцию. Биолог напомнил, что на листьях оседает пыль, поэтому их необходимо время от времени промывать водой.

Ранее цветовод Татьяна Жашкова предупредила, что рассада на подоконнике может быть опасна из-за содержащихся в удобрениях нитратов. По словам специалиста, без лишних удобрений выращивать ее можно на балконе, но при достаточном количестве солнечного света.