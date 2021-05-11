Продавщица раскрыла популярный способ воровства в магазинах одежды

Бывший продавец-консультант магазина одежды раскрыла новый способ воровства, используемый покупателями. На ролик, появившийся в TikTok, обратили внимание в The Sun.

21-летняя блогерша Джорджия Понтин (Georgia Pontin) опубликовала видео, в котором рассказала о случае, приключившемся с ней во время работы в отделе нижнего белья в супермаркете Primark. По словам женщины, ей необходимо было возвращать вещи из примерочных на стеллажи. Так, в один из дней, когда британка разносила белье, она почувствовала неприятный запах.

Согласно материалу, Понтин попыталась найти источник вони, поскольку боялась жалоб со стороны клиентов. «Я почувствовала стойкий запах сигарет и долго не могла найти его причину», — объяснила она. Вскоре продавщица наткнулась на грязный бюстгальтер, который не был представлен в ассортименте магазина.

«Кто-то из покупателей надел новый бюстгальтер в примерочной, а старый незаметно повесил на вешалку, пока консультанта не было рядом. Конечно, я выбросила его», — пояснила Понтин и призвала зрителей всегда стирать купленные в супермаркетах вещи.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала более 100 тысяч просмотров. Пользователей сети удивило ее видео, о чем они принялись писать в комментариях. «Кто поступает так?», «Я в шоке», «Хорошо, что ты заметила подмену», «Фу, какая гадость», — писали юзеры.

В декабре 2020 года женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере. Кэти Принг (Katie Pring) заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров на витрине масс-маркетового магазина Kmart.