Эксперты раскрыли оптимальную частоту замены старого нижнего белья новым

Производительница средств для интимной гигиены Logically Beautiful раскрыла оптимальную частоту замены старого нижнего белья на новое. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах пользовательница соцсети Касандра (Casaundra) объяснила, что женщинам нужно выбрасывать старое белье каждые шесть-девять месяцев, поскольку многие бактерии и болезнетворные микроорганизмы не умирают даже после стирки.

Ее слова вызвали недоумение у других юзеров. «Я ношу свое белье с 16 лет, сейчас мне 21, и со мной ничего не произошло», «На мне трусы, которые я носила в восьмом классе. Сейчас мне 22», «Я не выбрасываю их до тех пор, пока они не порвутся», «Я не такая богатая», «Это какой-то бред», — писали они.

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Однако специалист лондонской клиники Cranley Clinic доктор Ширин Лахани (Shirin Lakhani) подтвердила слова Касандры. «Ваше нижнее белье находится в тесном контакте с кожей, а именно с ее интимными участками в течение длительного периода времени. В результате оно соприкасается с большим количеством омертвевшей кожи, а также с бактериями. Они могут быть как полезными, так и опасными для здоровья. Некоторые из них могут вызывать такие инфекции, как молочница, а также заболевания, передающиеся половым путем. Исследования доказывают, что стирка белья не избавляет одежду от микроорганизмов на сто процентов, среди них может оказаться даже кишечная палочка», — подчеркнула она.

В марте эксперты раскрыли преимущества отказа от бюстгальтеров. По словам модного редактора Петы Тодд (Peta Todd), карантин поменял ее отношение к бюстгальтерам. «Было время, когда я не осмелилась бы выйти на улицу без белья — боялась нежелательного внимания. Теперь я хожу без лифчика и даже не задумываюсь о таких вещах», — призналась она. Женщина объяснила, что отказ от белья подарил ей чувство свободы и комфорта.