Для азиатской «страны будущего» настал момент истины

Власти Сингапура, нередко называемого «страной будущего», заявили, что для азиатского государства настал момент истины, способный определить, какой будет его экономика в последующие несколько лет, на протяжении которых будут ощущаться последствия пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Поводом для таких заявлений стали новые ограничения, введенные на фоне участившихся случаев заболеваемости. В частности, они подразумевают запрет на въезд многим категориям людей, включая иностранных рабочих.

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В то же время некоторые отрасли сингапурской экономики сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы и не могут восполнить ее в нынешних условиях. Среди них строительство, обрабатывающая промышленность и морские перевозки.

По словам министра правительства Сингапура и соруководителя профильной комиссии кабинета министров, ответственной за борьбу с коронавирусом, Лоуренса Вонга, многие компании, оформляющие разрешения на въезд для иностранных работников, теперь вынуждены будут ждать их одобрения по несколько месяцев — вплоть до полугода. Исключения делаются только для граждан Австралии, Новой Зеландии, Брунея, Китая, а также двух его специальных административных районов, Гонконга и Макао.

«Сейчас мы находимся на острие ножа. Если компании продолжат сталкиваться с трудностями, многие из них ждет закрытие, а экономику Сингапура — рост безработицы», — заявил чиновник. При этом он подчеркнул, что у властей страны еще есть возможность взять ситуацию с заболеваемостью под контроль.