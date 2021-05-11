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Спасение школьников через окна при стрельбе в школе Казани попало на видео

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Спасение школьников через окна при стрельбе в школе Казани попало на видео. Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале «Раньше Всех. Ну почти».

ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи во вторник утром 11 мая. В школу зашли двое молодых людей с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков выпрыгнул из окна. По данным СМИ, один человек погиб, один ранен.

В министерстве образования Татарстана сообщили, что пострадавших среди детей нет. К школу направили более 20 бригад скорой помощи.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации учебного заведения сообщает, что один из стрелявших ученик школы. Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило о задержании 19-летнего Ильназа Г. Он заявил полиции, что заложил бомбу у себя дома.

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