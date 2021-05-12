Россиянин за год пробежал через всю страну и задолжал почти миллион рублей

Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров за год пробежал от своего дома до Владивостока и рассказал, что после такого путешествия должен банкам почти миллион рублей, сообщает «Фонтанка».

Егоров начал свой марафон с 10 тысячами рублей в кармане. Он рассказал, что рассчитывал на помощь друзей, которые были ему должны и у которых он сам мог взять деньги в долг. Частично с бюджетом путешествия через всю страну ему помогли донаты неравнодушных. Но основную сумму он потратил, оформляя по дороге кредитные карты, — всего он получил шесть кредиток в разных городах.

В итоге, по словам Егорова, на годичный забег он потратил до 900 тысяч рублей, а накопившийся долг банкам оценивает в 700–800 тысяч. Сейчас он выплачивает его с помощью друзей, а в дальнейшем планирует стать организатором спортивных мероприятий или спортивным чиновником либо вернуться на работу инженером-электриком. На прежнем месте работы он оформил отпуск за свой счет ради возможности отправиться в забег.

Свой путь до Владивостока Максим Егоров начал в январе 2020 года и завершил в марте 2021. Путешествие заняло у него один год, два месяца и 18 дней. Он рассказал, что на забег его подтолкнула фраза «если ты хочешь стать в чем-то профессионалом, нужно посвятить этому делу десять тысяч часов или сделать что-то десять тысяч раз», а расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет как раз около 10 тысяч километров.