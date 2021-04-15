Олимпийский чемпион прошел 700 километров на лыжах за 41 час и установил рекорд

Норвежский лыжник Андерс Эукланн прошел больше 700 километров, установив мировой рекорд. Об этом сообщает NRK.

48-летний ветеран преодолел дистанцию в 700 километров и 500 метров за 41 час. Норвежец стартовал в компании с другими лыжниками: 36-летним Сименом Эстенсеном и 27-летним Йоаром Тьеле.

Пройдя отметку в 530 километров, спортсмены установили мировой рекорд. При этом Эстенсен и Тьеле впоследствии сошли с дистанции. Первый — на отметке в 550 километров, а второй отказался продолжать, преодолев 610 километров. Дистанцию спортсмены проходили с паузами на питание и смену лыж.

Эукланн завоевал золото в эстафете 4 по 10 километров на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Также на счету норвежца золото и две серебряные медали чемпионатов мира. Он начал выступать за национальную команду в 1983 году.

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