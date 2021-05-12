Европейская страна даст льготы на криптовалюту

Бизнесменов и инвесторов Венгрии подталкивают к открытым сделкам в криптовалюте налоговыми льготами, пишет Bloomberg.

Правительство страны решило сократить ставку для платежей в бюджет с доходов от торговли криптовалютой — с 30,5 до 15 процентов. Новый налог на прибыль начнет действовать с 2022 года. Таким образом национальный регулятор Венгрии планирует сократить количество теневых операций с цифровыми активами.

«После данной реформы мы планируем собрать несколько миллионов долларов дополнительных налоговых поступлений и повысить прозрачность растущего криптовалютного рынка страны, видимость транзакций для властей», — заявил в своем Facebook министр финансов Венгрии Михай Варга.

В России криптовалюта запрещена для платежей. В середине февраля Госдума одобрила законопроект о налогообложении доходов от операций с криптовалютами — они будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).