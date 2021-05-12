Девушка сменила стрижку и прославилась в сети сходством с принцессой Дианой

Пользовательница TikTok сменила прическу и прославилась в сети благодаря сходству с принцессой Уэльской Дианой. Ролики перевоплощения она разместила в своем аккаунте.

Блогерша Роуз (Rose), известная по никнейму 70srose, специализируется на воссоздании нарядов в стиле 70-80-х годов прошлого века. В большинстве видео она запечатлена в винтажных костюмах и со светлыми длинными волосами.

Однако в последних публикациях девушка срезает на камеру свои волосы, а затем демонстрирует новую стрижку боб с челкой. Далее она укладывает волосы в объемную прическу на манер матери британских принцев Уильяма и Гарри.

Описанный ролик Роуз собрал более миллиона просмотров. Подписчиков удивило ее сильное сходство с принцессой Дианой и они порассуждали на эту тему в комментариях под постами. «Это какое-то безумие, вы практически идентичны», «Копия молодой Дианы!», «Надеюсь, принц Чарльз зарегистрирован в TikTok», «Отправляйся во дворец, у королевы остановится сердце», — писали они.

В настоящий момент на 70srose подписаны 506,6 тысячи человек.

В апреле стало известно о двойнике жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая сумела разбогатеть на внешнем сходстве с герцогиней. Австралийка Габриелла Дуглас (Gabriella Douglas) рассказала журналистам, что начала пародировать Миддлтон девять лет назад, когда прохожие начали «узнавать» ее на улицах.