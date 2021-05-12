Письмо с впервые выведенной формулой Эйнштейна продадут за 30 миллионов рублей

Письмо немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна, в котором он впервые вывел от руки знаменитую формулу, продадут на аукционе за сумму, эквивалентную десяткам миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о формуле эквивалентности массы и энергии (E = mc²). Известно, что письмо объемом в одну страницу, датировано 1946 годом. Оно было адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который в те годы оспаривал часть общей теории относительности немецкого ученого. В нем Эйнштейн предложил исследователю применить упомянутую формулу для решения неназванной задачи.

Согласно материалу, письмо стоимостью 282 тысячи фунтов стерлингов (почти 30 миллионов рублей) выставили на аукционе RR Auction в Бостоне. Лот уйдет с молотка 20 мая.

Альберт Эйнштейн изложил свою теорию относительности в 1905 году. Позже знаменитая формула привела физика к другим величайшим открытиям в области науки.

В марте резюме Стива Джобса 1973 года купили за миллионы рублей. Аукцион проводился в Великобритании компанией Charterfields. Резюме предпринимателя ушло с молотка за 162 тысячи фунтов стерлингов (16,6 миллиона рублей). Имя покупателя не раскрывается.